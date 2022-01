SARONNO – Da oggi 13 gennaio e per i prossimi due mesi, le associazioni locali che rivolgono la propria attività alle fasce più deboli della popolazione saranno “In Onda” su Radiorizzonti in Blu.

Il progetto “In Onda – fare radio per fare rete” è stato ideato dall’Amministrazione comunale di Saronno, Radiorizzonti in Blu e dalla comunità pastorale per far conoscere le realtà territoriali di aiuto e sostegno, economico, materiale e psicologico, che possono essere un punto di riferimento per famiglie in difficoltà economiche, minori e adolescenti in situazioni di fragilità psicologiche, e anziani soli.

Il mercoledì e il giovedì, il palinsesto di Radiorizzonti in Blu prevede, infatti, la messa in onda di dirette radiofoniche che vedranno protagoniste le associazioni saronnesi, che possono utilizzare così questo prezioso spazio per informare, far conoscere, divulgare la propria attività e i servizi erogati e rivolti agli strati più deboli della popolazione. La radio fungerà, in pratica, da luogo di confronto redazionale e rilancio pubblicitario sul territorio dei diversi enti. Al debutto del progetto, domani 13 gennaio, alle 10.30 (con replica alle 19.15), c’è l’associazione Agres: è possibile seguire la trasmissione sugli Fm 88, DTV 880 e www.radiorizzonti.org

Agres è l’associazione che si occupa di ippoterapia per bambini, ragazzi e giovani adulti con diverse disabilità. L’equipe clinica del sodalizio si è attivata trovando soluzioni alternative come ad esempio la “teleriabilitazione”.

(foto archivio: un evento Agres)

