SARONNO – La mattina di mercoledì 26 gennaio, nell’anniversario della battaglia di Nikolajewka, una delegazione del gruppo Alpini di Saronno ha voluto rendere omaggio con un mazzo di fiori al cippo in memoria dei caduti in terra di Russia che si trova nel quadrato militare del cimitero di via Milano. All’evento era presente anche il consigliere comunale Gianpietro Guaglianone.

La battaglia di Nikolajevka combattuta il 26 gennaio del 1943 fu “l’ultimo feroce scontro che permise di aprire la sacca sovietica ai reparti italiani in ritirata”. Il nome di questa battaglia tutt’oggi è evocato dagli Alpini come massima espressione di sacrificio e coraggio.

