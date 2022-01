x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale sulla collaborazione tra il Comune e Confartigianato.

”Ieri abbiamo messo le basi per una collaborazione importante tra il Comune e Confartigianato – dichiara il sindaco di Saronno Augusto Airoldi – nella squadra già forte con i cittadini di Saronno, con le altre associazioni di categoria, con il DUC e con tanti altri interlocutori istituzionali e rappresentanti delle molte energie che esprime la nostra straordinaria Città. L’obiettivo condiviso con Confartigianato nel nostro incontro è il rilancio dell’attrattività della Città e in particolare di una zona strategica preziosa e per anni poco valorizzata.”



Questo il commento del Sindaco di Saronno all’incontro che ieri si è tenuto alla presenza di tutta la Giunta con Confartigianato e in particolare con una delegazione guidata da Fermo Borroni, Consigliere di Confartigianato Varese e responsabile per Saronno, accompagnato da Angelo Bongio, responsabile dell’innovazione per Confartigianato Varese e dalla responsabile comunicazione e rapporti istituzionali Sara Bartolini. E’ stato un incontro molto costruttivo e che ha portato ad una formale partenza di un percorso insieme tra Amministrazione Comunale e Confartigianato che aggregherà tutti gli altri importanti attori



“Questo incontro,” afferma l’Assessore alla rigenerazione urbana Alessandro Merlotti, ”arriva dopo una prima visita al FaberLab che avevamo fatto con una delegazione della Giunta a ottobre scorso, dove si era cominciata a individuare la sintonia tra la nostra progettualità nella rigenerazione di un’area strategica come quella che parte a Nord con via Volonterio e arriva a Sud all’ex-Isotta Fraschini e le potenzialità di rilancio di attrattività che da quella rigenerazione potrebbe nascere per lo sviluppo economico ed occupazionale di tutta la Città. E ieri abbiamo fatto un passo avanti in questa direzione mettendo sul piatto i tre progetti operativi già in campo proprio su quella straordinaria area della Città. Dal protocollo d’intesa con Trenord al progetto sull’ex-Isotta Fraschini allo studio di fattibilità che stiamo per realizzare proprio sul retrostazione.”

“Una delle chiavi che ci ha visti sulla stessa lunghezza d’onda con Confartigianato, “sostiene la Vicesindaco e Assessore al marketing territoriale e alla cultura Laura Succi, “è la nostra visione che lega strettamente lo sviluppo delle attività produttive (e quindi delle opportunità imprenditoriali e occupazionali) con lo sviluppo delle iniziative e degli spazi culturali e quindi dell’organizzazione dell’accoglienza turistica e dell’offerta per il tempo libero dei cittadini di Saronno. E’ questo incrocio virtuoso tra economia e cultura che caratterizza la nostra ricetta per il rilancio sostenibile e innovativo dell’attrattività della Città e che anche secondo Confartigianato è la strada giusta per capitalizzare insieme la storia e le vocazioni di Saronno tra cultura e lavoro, tra ingegno e coraggio imprenditoriale e formazione e crescita culturale.”



“Confartigianato ha apprezzato e sposato la visione pragmatica della nostra Amministrazione”, conclude l’Assessore alle attività produttive Domenico D’Amato,” e abbiamo condiviso molto operativamente in questa direzione anche già due progettualità concrete. In primo luogo quella per la realizzazione del primo ITS di Saronno con una specializzazione su meccatronica e chimica, sul quale abbiamo già in corso anche un percorso con la Fondazione Rizzoli e altri in preparazione. In secondo luogo abbiamo condiviso la possibilità di affrontare insieme la candidatura per un bando regionale proprio indirizzato a progetti di attrattività territoriale , sostegno occupazionale e competitività

delle imprese.”