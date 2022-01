x x

SARONNO – Sono tante le aziende e le professionalità che contribuiscono a rendere quello delle nozze il giorno più bello per gli sposi, i parenti e tutti gli invitati. A Saronno, anche in questo settore, le eccellenze non mancano, come dimostra la classifica di matrimonio.com (uno dei siti più quotati del settore).

Il wedding awards è un premio alle aziende con più recensioni positive scritte dalle coppie che sono convolate a nozze nell’ultimo anno organizzando il matrimonio sul notissimo sito. Tra i premiati in provincia di Varese ce ne sono ben 5 saronnesi.

Nel settore catering svetta la Cattaneo Catering una storica realtà della città degli amaretti. L’attività è stata avviata nel 1934 con l’apertura nel centro storico di Saronno di una latteria. Negli anni successivi sono arrivati il bar e la gelateria. Nel 1962 è nata una delle pasticcerie più famose di Saronno e nel 1998 è stata avviata la società di banqueting e catering.

Nell’ambito della fotograzia per l’ottavo anno si è distinto Fulvio Villa Photographer il saronnese che propone servizi “originali e mai banali, attenti a garantire un alto grado di qualità anche nelle finiture e nei complementi”. Tra le competenze e i riconoscimenti di Villa quello di Leica arrivato nel 2018 con la certificazione come autore di riferimento nella fotografia di matrimonio e ritratto.

Una saronnese ha conquistato un premio anche nel settore musica. E’ la vocalist Clara Visentin in grado di abbracciare i generi più svariati: dal jazz al pop, senza dimenticare lo swing, la musica dance, il latino americano e gli intramontabili balli di gruppo.

Facile immaginare, per chi conoscere la realtà saronnese, la presenza di Le Acacie di Lattuada tra i vincitori del riconoscimento nel settore Fiori e decorazioni. Già dal 1710 Le Acacie di Lattuada decora ambienti con creazioni floreali che sembrano piccole opere d’arte merito anche della grande attenzione nella scelta dei fiori realizzata con abbinamenti perfetti curando forme e colori.

Completa la top five saronnese Giorgia Alfieri Luxury Beauty vincitrice nel settore acconciatura e trucco grazie ad una lunga esperienza specifica nel settore beauty tanto dall’avere creato una nuova figura quella del Bridal Beauty Consultant.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn