ROVELLASCA / SARONNO – Rovellasca 1910, una delle squadra “di punta” in Prima categoria, in festa per il matrimonio, l’altro giorno, del capitano Davide Cittera, con Laura Coppola.

Da parte del club calcistico rossoblù, un messaggio sui social dedicato alla coppia.

Lo Sport Club Rovellasca esulta come nelle più belle vittorie nel vedere il nostro capitano Davide Cittera convolare a nozze con la bellissima Laura. Ci alziamo in piedi e applaudiamo al tuo goal più bello! Che la gioia di questo giorno speciale vi accompagni per sempre… Auguri di cuore dalla famiglia rossoblu.

Le nozze sono state officiate dal sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli, e si sono tenute nella bella cornice di Villa Gianetti, sede comunale di rappresentanza in via Roma a Saronno.

(foto: gli sposi festeggiati all’uscita di Villa Gianetti)

04022022