Ceriano Laghetto fa belle le sue scuole

CERIANO LAGHETTO – “Durante le vacanze natalizie, le scuole erano chiuse ma noi non ci siamo fermati! Lo scorso dicembre, si sono conclusi i lavori di imbiancatura e verniciatura generale delle scuole medie “Aldo Moro”. Subito dopo Capodanno, invece, sono iniziati i lavori di imbiancatura e verniciatura di tutto il plesso della scuola primaria, in accordo con l’autorità scolastica”. A fare il punto il gruppo di maggioranza in paese, la Lista Dante.

“Si tratta di opere di manutenzione importanti che rendono gli ambienti scolastici ancora più salubri e accoglienti, in questo momento storicamente difficile e complicato”.

(foto: il vicesindaco Dante Cattaneo a scuola)

30012022