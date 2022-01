x x

SARONNO – Sergio Mattarella è il 13° Presidente della Repubblica Italiana. L’elezione è arrivata dopo sei giorni di votazioni e all’ottava chiamata.

A convergere sul Mattarella-bis sono stati tutti i partiti che compogno l’attuale maggioranza di Governo mentre Fratelli d’Italia si è detto contrario. Dal canto suo Mattarella ha confermato la sua disponibilità: “Se serve ci sono” ha detto.

I commenti dei saronnesi

Francesco Licata, capogruppo Pd

“Ben rimasto” Presidente.Dopo un discutibile turbinio di nomi proposti, ritirati, abbozzati, bruciati un parlamento in palese difficoltà ha scelto l’unico nome possibile a garanzia di un Paese.Nell’attesa che la politica si riappropri della propria funzione, ovvero quella di guida, un sentito ringraziamento và a quest’uomo che ci ha sostentuto, condotto e rassicurato in uno dei periodo più duri e difficili dal dopoguerra.”Se serve, ci sono!” Vorrei sentirlo dire più spesso. Vorrei sentirlo dire da tutti quando si parla di Italia. Grazie presidente, in bocca al lupo!”

Nilde Moretti, sindaco di Solaro

Gioca d’anticipo e qualche ora prima dell’elezione auspica: “Ho sognato che lunedì andavo in ufficio e c’eri ancora tu alla parete… Forza Sergio…”

Samuele Astuti, esponente Pd, consigliere regionale del Varesotto

Rieletto! Buon lavoro, presidente Mattarella!

Lorenzo Guzzetti, ex sindaco di Uboldo

Viva, sempre, il nostro Presidente Sergio Mattarella. Viva l’Italia!

Lucio Bergamaschi, Forza Italia Saronno

Buon lavoro presidente Mattarella! Ancora una volta grazie per la lezione di sobrietà e rispetto delle istituzioni che Lei ci ha dato con la sua accettazione. La politica nel suo complesso però ha fallito: il centrodestra che aveva il pallino in mano si è sfaldato miseramente, la sinistra ha giocato grigiamente di rimessa, hanno prevalso i veti incrociati. Alla fine l’ha spuntata la volontà dei peones e dei delegati regionali che da giorni votavano Mattarella infischiandosene degli ordini di scuderia. Prendiamo il buono di questa “non scelta”: la resa dei conti è rinviata di un anno. Abbiamo un Governo in carica e un PdC autorevole che possono portarci fuori dall’emergenza sanitaria e avviare quel processo di cambiamento così necessario al Paese anche grazie ai soldi dell’Europa. Non perdiamo questa occasione. E ora sotto con Sanremo!

Mauro Rotondi, consigliere comunale Pd Saronno

Più che grazie presidente, scusa presidente. Sergio Mattarella è un uomo generoso, un grande italiano. Il resto è un mondo difficile, il grande Enzo Jannacci ci farebbe una delle sue canzoni.

30012022