SARONNO – Un pizzico di Saronno a Sanremo è quello che porterà anche quest’anno durante il festival della canzone italiana Luca Corradini.

Il saronnese sarà presente in Riviera con Radio Montestella, l’emittente di Saronno e Massa Carrara, che ha fatto squadra con Riviera Apuana per seguire in diretta la settimana del Festival di Sanremo in programma dal martedì primo febbraio a sabato 5 febbraio.

Cosa prevede la proposta di Radio Montestella? Un’ora di diretta da Sanremo alle 12.30 e alle 17. Ma non solo ci sono anche flash durante la giornata con ospiti, curiosità e interviste.

Come seguire la trasferta sanremese? Semplicissimo si trova tutto online. La app Radio Montestella per Ios e android, nonché su Amazon Alexa, dal sito www.radiomontestella.it e dai vari aggregatori come tunein. Sui social si potrà seguire la pagina facebook radiomontestella, presente anche su Instagram e Youtube».