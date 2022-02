x x

SARONNO – SANREMO – La seconda serata si apre ancora in lacrime, questa volta però si piange per la perdita di Monica Vitti, grande attrice scomparsa che riceve la standing ovation di tutto l’Ariston.

Amadeus in abito elegantissimo Gai Mattiolo, apre subito la gara con il primo cantante: Sangiovanni, con un bel tormentone cucito su misura per lui, il suo vestito con quel cangiante mi ha riportato a capodanno 2000. Brutto

Pagella: look 5, esibizione 6, canzone 6

Lorena Cesarini, attrice co-conduttrice della seconda serata, forse troppo inesperta per un palco come quello di Sanremo era davvero visibilmente emozionata. Lorena porta un monologo forte contro il razzismo che conclude in lacrime, peccato le lacrime sono scese anche a me vedendo gli abiti indossati.

Giovannu Truppi, sale sul palco in canotta, a me è bastato questo per decidere di passare.

Pagella: look 3, esibizione 4, canzone 5

Le Vibrazioni, forse emozionato forse qualche problema di audio la canzone, se pur bella poteva essere cantata meglio. Bello il look di tutta la band.

Pagella: look 8, esibizione 5, canzone 6

Checco Zalone lascia il pubblico abbastanza perplesso, un ingresso un pò scarico e poco divertente. Le aspettative erano alte, facile rimanere delusi.

Sul palco anche Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan che ufficializzano la loro conduzione all’Eurovision Song Contest, a Torino. La manifestazione torna in Italia, a Torino dal 10 al 14 maggio, grazie alla vittoria dei Maneskin l’anno scorso.

Va detto che questa sera il look della Pausini era molto semplice ma raffinato.

Un abito nero molto bello firmato Versace

Emma, scende le scale del teatro con un look approvato al 100%. Canzone molto bella interpretata davvero bene. Molto bene.

Pagella: look 9, esibizione 8, canzone 8

Matteo Romano, onestamente mi ha suonato la vicina aveva bisogno un uovo. Perso.

Iva Zanicchi, elegante ed ironica viene accolta da una standing ovation da parte di tutto il pubblico. La canzone romantica completamente nel suo stile

Pagella: look 8, esibizione 8, canzone 7

Ditonellapiaga e Rettore, esibizione scatenata e piena di energia, abbiamo un altro tormentone. Grazie. #estate2022 Discutibili i look, molto.

Pagella: look 6 , esibizione 8, canzone 7

Elisa, personalmente ho trovato la sua esibizione bellissima.

Il look, l’abito, la canzone… tutto perfetto. Abbiamo un 10

Pagella: look 9 , esibizione 9, canzone 10

In collegamento dalla nave da crociera Costa, una sobria Orietta Berti e un’imbarazzato Rovazzi (da comprendere), presentano l’esibizione di Ermal Metal.

Fabrizio Moro, nulla da dover segnalare, canzone orecchiabile, interpretazione alla Moro, abito classico. Pagella: look 7 , esibizione 7, canzone 7

Tananai, onestamente non ho nulla da dire se non che la giacca gli stava proprio male, canzone da riascoltare due o tre volte. Pagella: look 5, esibizione 6, canzone 6

Irama, bravo e molto bella la canzone. Look troppo forzato, ma devo dire che quest’anno ho trovato diversi look dell’uomo esagerati. Pagella: look 6, esibizione 8, canzone 9

Aka 7even, bocciato l’outfit come per mio giudizio bocciata anche la canzone.

Come una pastasciutta senza sale. Pagella: look 5, esibizione 5, canzone 5

Highsnob e Hu: per tutto il tempo mi sono chiesto H chi? però ammetto che la canzone mi è piaciuta molto come i look. Pagella: look 7, esibizione 7, canzone 8

Si chiude la seconda serata del festival, una serata un pò scarica rispetto alla prima, forse le cose non si sono incastrate bene, ma è mancato quell’intrattenimento leggero che ieri Fiorello aveva a suo modo regalato al pubblico.

L’appuntamento è per domani, grande attesa per la co-conduttrice Drusilla Foer.

Ospite anche Roberto Saviano, con un monologo che ricorderà Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Dalla nave saranno in collegamento i Coma-Cose, ma a noi interessa solo sapere come sarà vestita Orietta.

Ed infine super ospite per la prima volta a Sanremo: Cesare Cremonini. Per altri contenuti seguimi su instaura: @marcocenedese

Questa sera doppia classifica.

LA PARZIALE

1 Elisa – “O forse sei tu”

2 Emma – “Ogni volta è così”

3 Ditonellapiaga e Rettore – “Chimica”

4 Irama – “Ovunque sarai”

5 Fabrizio Moro – “Sei tu”

6 Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

7 Sangiovanni – “Farfalle”

8 Matteo Romano – “Virale”

9 Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

10 Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

11 Aka7even – “Perfetta così”

12 Le Vibrazioni – “Tantissimo”

13 Tananai – “Sesso occasionale”

e LA CLASSIFICA GENERALE:

Elisa, “O forse sei tu” Mahmood & Blanco, “Brividi” La Rappresentante di Lista, “Ciao ciao” Dargen D’Amico, “Dove si balla” Gianni Morandi, “Apri tutte le porte” Emma, “Ogni volta è così” Ditonellapiaga e Rettore, “Chimica” Massimo Ranieri, “Lettera di là dal mare” Irama, “Ovunque sarai” Fabrizio Moro, “Sei tu” Giovanni Truppi, “Mio padre, tua madre, Lucia” Noemi, “Ti amo non lo so dire” Sangiovanni, “Farfalle” Michele Bravi, “Inverno dei fiori” Rkomi, “Insuperabile” Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir, “Domenica” Matteo Romano, “Virale” Highsnob & Hu, “Abbi cura di te” Giusy Ferreri, “Miele” Iva Zanicchi, “Voglio amarti” Aka 7even, “Perfetta così” Le Vibrazioni, “Tantissimo” Yuman, “Ora e qui” Tananai, “Sesso occasionale” Ana Mena, “Duecentomila ore”

Nel corso delle prime due serate del Festival, a votare è stata unicamente la Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web, divisa per l’occasione in 3 componenti di voto che si sono espresse in maniera indipendente: la giuria della carta stampata e tv, la giuria delle radio e la giuria del web. Le 3 componenti influiscono ciascuna per un terzo sulle classifiche parziali annunciate martedì 1 e mercoledì 2 febbraio, oltre che sulla prima classifica generale.

