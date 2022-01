x x

SARONNO – I carabinieri della Compagnia cittadina hanno bloccato un minorenne che assieme a due complici stava cercando di rubare uno scooter nel centro storico. L’episodio è dello scorso fine settimana quando una pattuglia ha notato tre ragazzi che stavano cercando di mettere in moto il ciclomotore, posteggiato a margine di una via centrale. I militari si sono fermati ed a quel punto è avvenuto il fuggi fuggi: i giovani sono scappati ma uno è stato raggiunto e bloccato. Non ha neppure diciotto anni, e quindi è stato segnalato alla procura dei minori, per concorso in tentato furto.

Sono ora ricercati i suoi complici, che nell’immediatezza erano riusciti a dileguarsi.

31012022