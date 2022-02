x x

CERIANO LAGHETTO / SARONNO – Una montagna di laterizi è stata rinvenuta nelle scorse ore in zona Dal Pozzo, nelle campagne fra Ceriano Laghetto e Saronno: dopo la segnalazione di un cittadino, l’intervento per un sopralluogo della polizia locale e del vicesindaco cerianese, Dante Cattaneo. Sono già iniziare le indagini per risalire all’autore o agli autori dello scarico abusivo; ed è stato avviato l’iter per la rimozione del materiale.

“A distanza di un anno, ignoti hanno colpito ancora con uno scarico di materiale edile in campagna. Purtroppo, il detto popolare si conferma ancora una volta: “La madre degli imbecilli, e di mascalzoni, zozzoni e delinquenti, è sempre incinta! – commenta, senza mezzi termini, il vicesindaco Cattaneo – Chiunque avesse informazioni utili per identificare i responsabili può rivolgersi alla nostra polizia locale!” Intanto, l’area è stata transennata della forze dell’ordine.

(foto: la discarica abusiva che è stata rinvenuta nelle campagne fra Saronno e Ceriano Laghetto)

