x x

SARONNO – Oggi 2 febbraio la chiesa cattolica celebra la presentazione al tempio di Gesù, popolarmente chiamata festa della Candelora, perché in questo giorno si benedicono le candele, simbolo di Cristo “luce per illuminare le genti”.

Le celebrazioni si sono tenute anche nella Comunità Pastorale Crocifisso risorto durante la prima messa. Al termina della cerimonia, dalla Prepositurale alla Sacra Famiglia passando per la Regina Pacis, è stato possibile ritirare le candele benedette da portare a casa.

Legata alla Candelora c’è anche la previsione sulla durata dell’inverno. Versione italiana dello statunitese Giorno della Marmotta alla ricorrenza della Candelora è dedicato il noto adagio “Se c’è sole a Candelora, dell’inverno semo fòra, ma se piove o tira vento, de l’inverno semo dentro”. La sostanza è: se il giorno della Candelora c’è il sole l’inverno è praticamente finito se invece il tempo è brutto (piove o tira vento) l’inverno non è ancora finito.

Vista la bella giornata di sole, anche se ventosa, leggimo sperare, ascoltando la tradizione, in una primavera anticipata.

(foto archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn