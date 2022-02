x x

Flavio Ferrario era ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano

COGLIATE – Rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nei giorni scorsi sulla Saronno-Monza, Flavio Ferrario non ce l’ha fatta. Stamane è giunta in paese la notizia del decesso. Aveva 54 anni; il sinistro si era verificato nel tardo pomeriggio dello scorso mercoledì all’altezza di Nova Milanese. Lui era in motocicletta e si era scontrato con una autovettura, immediato l’intervento dei soccorsi, era stato poi trasportato con l’elisoccorso all’ospedale “Niguarda” di Milano ma non ce l’ha fatta.

L’incidente si era verificato alle 18.50 all’intersezione con la novese via Como: uno scontro con un’auto guidata da un pensionato di 78 anni. Flavio lascia moglie e due figli.

Riguardo alla dinamica del sinistro, sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che erano intervenuti nella immediatezza dei fatti.

