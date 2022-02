x x

MILANO – “Invito pubblicamente il ministro Giovannini a visitare una fabbrica in Lombardia dove, nonostante i tanti ordinativi, l’attività produttiva è sospesa a causa dei costi energetici ed i lavoratori sono in cassa integrazione”. E’ l’appello che l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi rivolge al ministro della Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini che oggi ha bocciato l’idea e posto dubbio sullo scostamento di bilancio per far fronte al caro energia.

Prosegue Guidesi: “Senza le risorse necessarie per calmierare gli aumenti dell’energia, – continua Guidesi sempre rivolgendosi al ministro – le attività non riprenderanno e tra qualche mese si rischia un obbligato scostamento di bilancio, che ministro Giovannini oggi ritiene evitabile, come unico mezzo per pagare la disoccupazione a tanti ex lavoratori”.”Non bisogna mai dimenticare che il pil lo fanno le imprese ed i lavoratori, sempre che possano produrre e lavorare”, conclude il responsabile dello Sviluppo economico lombardo.

(foto archivio: Guido Guidesi)

06022022