LAZZATE – Topi d’appartamento in azione in via Vimercati, colmo della sfortuna per una donna del posto che si è ritrovata l’appartamento svaligiato per la seconda volta nel giro di soli due mesi. In sua assenza, nel tardo pomeriggio di ieri, qualcuno si è introdotto nell’abitazione ed ha messo tutto a soqquadro, cercando – in modo sistematico e quasi “scientifico” – davvero dappertutto, a caccia di denaro o oggetti di valore. Sono stati aperti tutti i cassetti ed il contenuto è stato in parte rovesciato sul pavimento, e sono stati addirittura rimossi quadri e quadretti, evidentemente per controllare se dietro ci fosse una cassaforte.

Alla padrona di casa, una volta rientrata (i malviventi se n’erano già andati) dopo qualche momento di sorpresa, non è rimasto altro che avvisare le forza dell’ordine per presentare denuncia. Ancora da quantificare l’entità della refurtiva, che sarebbe comunque piuttosto modesta.

(foto archivio: analogo episodio del passato sempre nella zona)

16012020