SARONNO – “Anche il più piccolo dei felini, il gatto, è un capolavoro”, Leonardo da Vinci. Queste parole del genio vinciano del passato possono sintetizzare un evento che riguarda, nel presente, i nostri preziosi amici felini: la Festa del Gatto.

Giovedì 17 febbraio, dalle 20,30 alle 22,30 al museo Museo della Ceramica G. Gianetti, in via Carcano, si terrà un incontro a tema “Gatto”per celebrare la giornata nazionale.

L’ingresso sarà libero e la prenotazione è obbligatoria.

I partecipanti possono portare con sé, se lo desiderano, un oggetto che sia riconducibile al felino (una poesia, una canzone, un’immagine, ecc.) da condividere con i presenti.

Per l’occasione la sala ospiterà un’esposizione di tarocchi raffiguranti gatti – i tarocchi provengono dal museo dell’illustrazione di Saronno -. Nella stessa occasione verrà presentato il lavoro di @l’asilo coi baffi e durante la serata si terranno letture pertinenti alla ricorrenza.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a [email protected] o chiamare allo 029602383.

