SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere comunale Lorenzo Puzziferri sull’evento che si è tenuto ieri pomeriggio.

“Facciamo festa! Saronno vince un finanziamento di 120mila euro per il nuovo Skatepark!

Il grande segnale è stato lanciato dai ragazzi dell’associazione sportiva The Other Side che, nei mesi precedenti alla richiesta di accesso al bando di finanziamento, hanno dimostrato grande abnegazione e attaccamento allo skatepark, tanto da averlo fatto diventare da luogo di degrado, oggetto di lamentele da parte dei residenti, a parco sportivo curato e frequentato non solo dai saronnesi ma anche dai giovani delle province limitrofe che sono appassionati di questo mondo.

Un grande grazie al team di The Other Side, al quale auspico venga riconosciuta la gestione del centro sportivo per dare seguito al modello di condivisione di spazi dedicati sia all’associazione sportiva che al pubblico. Un importante merito va riconosciuto anche all’ex Assessore ai Lavori pubblici Novella Ciceroni che sui bandi si è dimostrata una top player – è un dispiacere che Novella non possa più svolgere il suo lavoro nell’Amministrazione comunale – ottenendo, nel giro di 15 mesi, due finanziamenti importanti per gli impianti sportivi saronnesi.

In attesa dell’inizio dei lavori… pedaliamo e skatiamo, forza ragazzi!”