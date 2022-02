x x

VARESE – Il Pd ha espresso voto contrario al Piano regionale di prevenzione discusso ieri in aula di consiglio regionale a Milano. “E’ positivo- sottolinea il capogruppo del Pd in Commissione sanità, il varesino Samuele Astuti– il fatto che segua le indicazioni nazionali ma abbiamo votato contro perché si tratta di un documento poderoso ma non attuabile. Si poggia sul servizio sanitario regionale che , ad oggi, visto le osservazioni del Governo alla legge 22, non è definito. Ma soprattutto non indica quali sono le risorse dedicate e presenta ben 23 programmi senza però dare alcuna priorità. Allo stato attuale è solo un libro dei sogni e noi non ci prestiamo a raccontare favole ai lombardi”.

(foto archivio: Samuele Astuti davanti all’ospedale di Saronno)

