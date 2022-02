Purificatori d’aria installati in tutte le scuole di Ceriano

Sono nelle 33 aule di scuola d’infanzia, primaria e secondaria

CERIANO LAGHETTO – All’inizio della scorsa settimana sono stati consegnati i 33 dispositivi di purificazione dell’aria acquistati dal Comune di Ceriano Laghetto per l’installazione in tutte le 33 aule scolastiche. Si tratta dei dispositivi “SanificaAria 30” di Beghelli, un prodotto certificato per l’abbattimento di microorganismi presenti nell’aria e per l’attività antivirale.

In particolare, i test di valutazione dell’efficacia anti-virale eseguiti nel Laboratorio di Microbiologia e Virologia di Unimore – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, hanno dimostrato -come si legge nella documentazione fornita con il prodotto che “l’azione virucida di SanificaAria 30 è la seguente: Coronavirus HcoV-OC43: percentuale di disattivazione 99,7% (riduzione logaritmica 2,5) Adenovirus AdV-5: percentuale di disattivazione 94,4% (riduzione logaritmica 1,25)”. Si tratta di dispositivi che effettuano la purificazione dell’aria attraverso l’azione di raggi UV-c.

L’utilizzo di dispositivi per la purificazione dell’aria all’interno delle aule scolastiche, insieme alle indicazioni per il ricambio frequente, è al centro delle raccomandazioni per le attività di prevenzione del contagio da Covid 19.

Per l’acquisto dei dispositivi, l’Amministrazione comunale ha investito circa 7500 euro. “Si tratta di un intervento molto importante per garantire la sicurezza dei nostri ragazzi a scuola – ha sottolineato l’assessore all’Istruzione, Dante Cattaneo – Dopo gli interventi di sanificazione, le modifiche strutturali, i lavori di verniciatura, ora interveniamo anche con l’installazione di strumenti per la purificazione dell’aria, di cui proprio in questi giorni è stato approvato in Parlamento un emendamento per la messa a punto di linee guida su scala nazionale. Con questa scelta in direzione della sicurezza degli ambienti scolastici e della tutela della salute dei nostri ragazzi, Ceriano Laghetto si mostra un passo avanti, attraverso azioni concrete finalizzate a garantire lo svolgimento in presenza e in sicurezza delle attività didattiche”.

