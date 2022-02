x x

CISLAGO – La scorsa settimana è partita l’opera di ampliamento e messa in sicurezza di via Vecchio Bozzente, si tratta di un’operazione dal valore di 140 mila euro per il primo lotto, il quale era già stato approvato e finanziato dalla precedente amministrazione nel maggio 2019.

L’ex sindaco Gian Luigi Cartabia commenta con soddisfazione:“I lavori di ampliamento della strada di accesso alla discarica e la realizzazione della pista ciclabile sono finalmente partiti.” È infatti in cantiere anche la realizzazione di una pista ciclabile, che collegherà viale Dello Sport alla Piattaforma Ecologica.

(foto: i lavori appena iniziati)

20022022

