SARONNO – I due incidenti avvenuti venerdì davanti agli istituti scolastici cittadini hanno riacceso i riflettori sulla richiesta dei genitori e dei nonni di più sicurezza fuori dai plessi dove si crea un mix di auto, pedoni e bici.

Decisamente diverso l’incidente avvenuto ieri mattina al Crossodromo di Ceriano dove un ragazzo svizzero è caduto rendendo necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Ladri in azione ad Uboldo e la mobilitazione dei residenti per allertare dal comunità per evitare nuovi episodi.

Da una giornata di passione per strada, un’improvvisa popolarità è quello che sta vivendo un camionista uboldese bloccato per 7 ore sull’autostrada A1.

Imbrattati con simboli satanici i pannelli posizionati in via Silvio Pellico con le bellezze del Santuario.

Pitbbull affamato a docile corre tra gli scaffali della Lidl a Cislago, interviene la polizia locale.

Detenzione con fini di spaccio, l’accusa mossa ad un limbiatese arrestato nel Comasco.