SARONNO – Lupetto nero, giacca blu con la spilla della città di Saronno seduto alla scrivania ingombra di pratiche. E’ questo lo scenario e il look scelto dal sindaco Augusto Airoldi per il primo “video informativo” sulla situazione della riqualificazione della scuola Rodari di via Toti per la quale l’amministrazione ha perso un finanziamento di 4 milioni di euro.

AVVIATO DAL MINISTERO IL PROCESSO DI DECADENZA DEL FINANZIAMENTO

Il sindaco parte dal punto della situazione attuale: “La scorsa settimana il comune di Saronno ha ricevuto dal ministero dell’Istruzione l’informativa con la quale si attiva la comunicazione del cosidetto processo di decadenza del fnanziamento di 4 milioni di euro che il comune di Saronno aveva acquisito nel marzo 2020”.

COMUNICAZIONI E TEMPESTICHE

“Questa comunicazione seque quella che il ministero aveva inviato al comune il 22 novembre scorso con cui aveva risposto negativamente ad una richiesta del comune di Saronno di prorogare i termini entro i quali prorogare l’aggiudicazione dei lavori della nuova scuola. Termine che scadeva il 6 novembre del 2021.

Questo significa che quando lo scorso 25 novembre l’allora assessore ai Lavori Pubblici ha sottoposto all’approvazione del sindaco e della giunta una delibera con cui si chiedeva a sindaco e giunta di prendere atto della richiesta di proroga avanza dai suoi uffici al ministero, il ministero aveva già risposto che questa propoga non ci sarebbe mai stata. Di questo dettaglio ne sindaco ne giunta ovviamente erano stati informati”.

ADESIONE AL PIANO REGIONALE PER IL FABBISOGNO SCOLASTICO

Airoldi “chiudendo con questo momento l’aspetto negativo della vicenda” guarda avanti e prosegue: “In questi giorni l’Amministrazione ha esposto con ampio margine rispetto alla scadenza alla richiesta di regione Lombardia di comunicare il fabbisogno di realizzazione di nuove scuole e di nuove palestre per concorrere alla realizzazione del piano regionale di edilizia scolastica. Una volta che regione accoglierà questa comunicazione, stavolta fatta per tempo dal comune di Saronno, questo servirà oper acquisire un maggior punteggio nei nuovi bandui legati al pnrr”

ARRIVA LA TASK FORCE DI TECNICI ED ASSESSORI

il primo cittadino conclude annunciando la realizzazione di una task force di tecnici ed assessori per monitorare i bandi del pnrr e nuovi video per informare la città.