CESANO MADERNO – Iei sera, 23 gennaio, i vigili del fuoco del comando provinciale Monza e Brianza sono intervenuti in via Cimarosa per l’incendio di una canna fumaria.

Ad accorgersi dell’incenido in corso alcuni passanti che hanno chiamato il numero unico delle emergenze. In pochi minuti i primi pompieri sono arrivati sul posto. Per domare le fiamme fatto il punto della situazione è intervenuta un’autopompa del distaccamento di Bovisio, autopompa del distaccamento di Desio, autoscala dal Comando di Monza. Quest’ultimo mezzo è stato indispensabile per permettere ai pompieri di arrivare sul tetto e non solo domare le fiamme ma anche valutare i danni alla struttura.

Sul posto anche i carabinieri competenti per il territorio che completate le operazioni di spegnimento si sono occupati coi pompieri degli accertamenti sulle cause dell’incendio.