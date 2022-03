x x

SARONNO – Vittoria nel derby e sorpasso in classifica: è la serata perfetta per la Pallavolo Saronno, che nella 20ª giornata del campionato di Serie B (volley maschile) ha superato al tie-break la Rossella ETS Caronno Pertusella nell’attesissimo derby varesino, fondamentale in ottica classifica.

Dominato il primo parziale 25-15, Saronno viene ripresa nel secondo set (25-20). Caronno Pertusella passa avanti con il terzo parziale, vinto 25-21, prima che Saronno porti la sfida al tie-break con il 25-20 del quarto set. Nella frazione decisiva, gli amaretti chiudono 15-10.

Con questo successo, la Pallavolo Saronno si porta al primo posto in classifica con 41 punti, superando proprio la Rossella ETS Caronno Pertusella che si ferma a 40 lunghezze. Sono solo sei le partite rimaste prima della conclusione della regular season.