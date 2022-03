x x

SARONNO – Una conferenza dei servizi “asincrona” (ossia con uno scambio di documenti invece che di incontri in presenza) per stabile la futura proprietà del sedime dell’ex Saronno Seregno, la tratta ferroviaria dismessa che corre dal centro della città al confine con Solaro . E’ quella che stanno realizzato l’Amministrazione con l’assessore ai Lavori Pubblici Franco Casali e Ferrovienord.

“Al momento – ha spiegato l’assessore Franco Casali a latere della conferenza stampa sul bilancio di previsione – stiamo lavorando sul nodo della proprietà del sedime. Ci sono opzioni differenti e le stiamo analizzando. Si potrebbe procedere con una vera e propria cessione di proprietà, oppure in comodato d’uso o, ancora, tramite la cessione del diritto di superficie. Questa sarebbe secondo me la soluzione più funzionale”.

Definito il nodo della proprietà, realisticamente entro l’anno, il Comune avrà la possibilità di utilizzare il sedime ferroviario ristrutturandolo magari sfruttando dei bandi anche del Pnrr o regionali. L’obiettivo? Una pista ciclabile con parco lineare. L’idea è sempre quella di dare la Saronno una vera e propria greenway che consenta di andare dalla periferia cittadina, al confine con Solaro zona Introini, fino in centro a ridosso dello scalo ferroviario.

Un progetto che la città degli amaretti accarezza da tempo, ci sono state anche iniziative di sensibilizzazione (come quella della foto di copertina), progetti realizzati dal Politecnico e persino un protocollo firmato coi Comuni limitrofi. A tal proposito visto il recente accordo con Solaro per la ciclabile che correrà in via Roma e via Vecchia per Solaro facile immaginare un racconto proprio nella frazione di Introini tra i due percorsi.

