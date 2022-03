Uboldo, ladri nei garage in via Cattaneo

UBOLDO – Ladri in garage, è successo oggi ad Uboldo: di prima mattina alcuni abitanti in via Cattaneo si sono resi conto della sgradita visita, seguendo un copione ben collaudato e già visto molte volte nella zona, qualcuno si è introdotto in garage ed ha dato uno “sbarciatina”, portando via alcuni degli oggetti che erano custoditi nei box. In particolare, biciclette. Ma sarebbe sparita anche una autovettura.

A quanto pare i ladri, si pensa che ad agire siano state più persone, sono entrati in azione attorno alle 6.30: c’è chi ha udito rumori sospetti ma a quella ora, ormai mattutina, nessuno pensava che si trattasse di un furto.

