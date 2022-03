x x

SARONNO – Dopo le ultime dichiarazioni e prese di posizione il Comitato per la salvaguardia dell’ospedale di Saronno rilancia alcune domande e richieste sul presidio di Saronno e sul suo futuro con domande dirette e specifiche al consigliere regionale e presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia, Emanuele Monti e al sindaco di Saronno Augusto Airoldi sul dibattito che si sta generando in questo periodo sull’ospedale di Saronno, per il cui rilancio il comitato si batte da anni.

Condividiamo e plaudiamo l’impegno al potenziamento e al mantenimento del primo livello del nostro ospedale, come previsto dal Dpcm 70-71 e annunciato dal consigliere regionale Emanuele Monti ma ad una attenta lettura del comunicato seguito all’incontro del 9 marzo tra i responsabili di Asst, Ats, alcuni Sindaci del territorio e lo stesso Monti ci sorgono alcuni dubbi e ci pare che la realtà può esser letta in modi opposti a seconda dell’angolo di visuale dal quale la si guarda.

Si afferma che sono stati spesi 2 milioni di euro per l’Oncologia: ci risulta che si siano stati chiusi i 23 letti di degenza e la residua attività è stata concentrata nel day hospital oncologico; ne deriva che sono stati spesi quei soldi per ridurre i posti letti e non per ampliare l’offerta. Sono state ristrutturate le chirurgie per complessivi 55 posti letto; ci risulta che l’ospedale disponeva di un reparto di chirurgia generale, uno di ortotraumatologia, uno di urologia e uno polispecialistico chirurgico con posti letto per Orl, oculistica e ginecologia ma non è stato ristrutturato alcunchè con il finanziamento regionale del 2016. Complice anche la pandemia Covid, si sono accorpate tutte le attività chirurgiche creando problemi e difficoltà sia ai pazienti sia agli operatori sanitari.

I reparti di Pediatria, di Ostetricia e Fisiatria sono chiusi: a quando la riapertura nel rispetto del DPCM 70? Tornando ai 15 milioni stanziati nel 2016 e che sarebbero dovuti servire alla riqualificazione delle sale operatorie dell’ottavo piano, della camera mortuaria, del reparto di Radiologia ed altro…quando si inizierà a spenderli?

A quando la ristrutturazione del padiglione marrone per la quale sono a disposizione 9.150.000 euro del Decreto Arcuri (febbraio 2021) per l’emergenza Covid e destinati a Saronno da Regione Lombardia?

Vogliamo, inoltre, precisare che l’adeguamento alle norme antisismiche e antincendio del presidio è da considerare un intervento obbligatorio e non il risultato di una visione strategica per il rilancio dell’ospedale: sono spese inderogabili per mantenere in esercizio il presidio stesso, pena la sua chiusura. Anche l’acquisto della nuova Tac, del valore di 400.000 euro per la sostituzione di quella da tempo fuori uso non è un investimento ma, appunto, una sostituzione doverosa.

Chiediamo: Quanti dei 15 milioni stanziati nel 2016 sono stati effettivamente spesi e quante opere previste sono state effettuate in questi 5 anni. Come si pensa di risolvere il problema della carenza di personale e il recupero delle prestazioni rimandate durante la pandemia. Quando si ritornerà ai 300 posti letto accreditati: oggi ne è utilizzata la metà.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn