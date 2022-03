x x

SARONNO – “Dopo il successo dello scorso fine settimana la Lega anche in questo week end riempirà le piazze lombarde con centinaia tra banchetti e gazebo e sarà presente anche a Saronno in piazza Volontari del sangue dalle 15 alle 18 di sabato 19 marzo”. Lo annuncia la sezione saronnese della Lega.

Andiamo avanti con questa importante raccolta firme e anche per un’operazione verità, in un momento in cui il PD annuncia un’analoga mobilitazione per ribaltare la verità su quanto accaduto e cercare di scaricare sulla Regione Lombardia, che purtroppo ribadiamo non ha alcuna competenza sui medici di base, la genesi di questa grave emergenza, di questa carenza dei medici di base sul territorio lombardo.

La verità è agli atti, è nero su bianco: negli ultimi dieci anni i Governi, quasi tutti a trazione Pd, hanno inferto insensati tagli da 37 miliardi al nostro sistema sanitario. La carenza di medici di base, non ci stancheremo mai di dirlo, è un problema nazionale che non scopre ora il Pd. Per prima Regione Lombardia si è attivata in Conferenza Stato-Regioni per chiedere una immediata riorganizzazione dei tempi e dei modi di lavoro dei medici, orientandoli al lavoro in squadra, all’utilizzo sempre più diffuso della telemedicina e integrandoli con le Case di Comunità che stiamo realizzando. Questa è la ricetta che offriamo a Speranza e alla sinistra per porre rimedio a questo tema, insieme alle tantissime firme che stiamo raccogliendo.

Ricordiamo che è anche possibile sottoscrivere la petizione online sul sito www.legalombardasalvini.com.

Torniamo per la seconda settimana consecutiva in piazza tra la gente per raccogliere le firme dei cittadini e indirizzarle al ministro della Salute, Roberto Speranza, e sollecitarlo a invertire la rotta e a risolvere questo problema, ma anche per ascoltare e prendere nota di quanto ci verrà chiesto e segnalato dai cittadini, per continuare a dare informazioni e risposte su quanto sta facendo la Lega al Governo e in Regione Lombardia per i nostri territori e a riguardo distribuiremo anche dell’apposito materiale informativo. Non solo, al gazebo sarà possibile effettuare il tesseramento per l’anno 2022 per la Lega Salvini Premier.

