SARONNO – Continua ad essere sotto i riflettori il futuro dell’ex Isotta Fraschini tra i temi anche quello dell’offerta ricevuta dal proprietario Beppe Gorla per vendere l’area.

c’è anche la dura presa di posizione del consigliere comunale della Lega Pier Angela Vanzulli

E’ nata all’ospedale di Garbagnate la piccola Nicol figlia della mamma ucraina ospitata da Anpi a Saronno.

Oli esausti nuova distribuzione dei contenitori: da oggi ogni sabato in piattaforma.

Niente potature nel parco di via Parini, lo spiega l’assessore Franco Casali.

L’assessore Casali risponde “punto per punto” alle richieste per il parco di via Parini In diretta abbiamo raccontato l’inaugurazione del presidio di legalità del liceo Legnani.

