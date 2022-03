x x

SARONNO – GARBAGNATE – Domenica scorsa l’appello di Anpi per aiutare una mamma in dolce attesa arrivata dall’Ucraina e ieri la nascita della piccola Nicola all’ospedale di Garbagnate (visto che a Saronno il punto nascita è stato chiuso all’inizio della pandemia).

La mamma e la piccola stanno bene e sono circondate dall’affetto della sorellina che ha 4 anni e che ha vissuto con la famiglia il dramma della guerra prima e della fuga da Kiev in auto poi durata diversi giorni.

Per ospitare la famiglia Anpi ha aperto una sottoscrizione mettendo a disposizione l’Iban del Comitato provinciale. IBAN IT90K0503450410000000011592

intestato a Associazione Nazionale Partigiani d’Italia Comitato Provinciale di Varese Viale Belforte 165 21100 Varese

Causale: Contributo di solidarietà

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn