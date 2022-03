x x

COGLIATE – Domenica 24 aprile il gruppo Uniti Per Cogliate, in occasione della Giornata mondiale della Terra, propone plogging per Cogliate. “Il plogging – spiegano i rappresentanti della lista civica – è un’attività molto semplice che unisce esercizio fisico e pulizia dell’ambiente: ci si attrezza con guanti e sacchetti per raccogliere rifiuti mentre si corre o si cammina. La cura del territorio, l’attenzione a uno sviluppo sostenibile e alla salvaguardia dell’ambiente passano anche da queste piccole azioni che ciascuno può mettere in campo nella quotidianità.”

Per questo motivo la lista Uniti per Cogliate ha organizzato per il prossimo 24 aprile, a partire dalle 9.30 presso il Circolo dell’Agnello di via XXV Aprile, l’iniziativa del plogging.

“Abbiamo voluto unire questa proposta alla ricorrenza della Giornata della Terra che si celebra in tutto il mondo il 22 aprile, come momento di sensibilizzazione sulle molte problematiche del nostro pianeta: l’inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, il riscaldamento globale e il cambiamento climatico. L’Earth Day – concludono gli esponenti UPC – è un’occasione, ma non l’unica, per riflettere sulla responsabilità individuale verso un consumo sostenibile e su un sistema educativo ispirato alle tematiche ambientali.”

