x x

SARONNO – Maria Assunta Miglino è il nuovo commissario cittadino di Forza Italia. Assume l’incarico dopo la scelta di Agostino De Marco di rimettere il ruolo di coordinatore cittadino ai provinciali pur rimanendo consigliere comunale.

Ecco la nota in cui De Marco

Quando mi era stato chiesto di guidare Fi a Saronno nel 2017 ricoprivo la carica di Consigliere Comunale e, accettando, decisi di dimettermi dal Consiglio Comunale, in modo da dare l’opportunità a chi mi succedeva di fare un’esperienza consiliare.

Oggi, sedendo in Consiglio Comunale, per non ricoprire un doppio ruolo, ho rimesso ai provinciali il mio incarico da commissario cittadino.

Qualche sera fa in Villa Gianetti, alla presenza di Rosa Tagliani, responsabile provinciale Azzurro Donna, del Vice Commissario provinciale FI, Giuseppe Taldone, di Pietro Zappamiglio, responsabile FI Enti Locali del sud della provincia, di Simone Longhini, consigliere Fi provinciale e cittadino della città di Varese, in una sala gremita di simpatizzanti e iscritti di Fi, è stata proclamata all’unanimità come Commissario cittadino di Fi Mariassunta Miglino, professoressa ex assessore alla cultura per Fi della precedente amministrazione e già responsabile Azzurro Donna della città di Saronno. Alla professoressa Miglino i migliori auguri di buon lavoro.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn