SARONNO – Pochi danni e feriti lievi ieri pomeriggio alla rotonda tra via Miola e via Bergamo dove la pattuglia della polizia locale del comando di piazza Repubblica è intervenuta per un incidente stradale. In sostanza una Mitsubishi guidata da un 70enne con accanto una donna è stata tamponata da un Audi A3.

E’ stata subito chiamata la centrale operativa di Areu che ha fatto intervenire sul posto, oltre alla polizia locale, ha inviato un’ambulanza. Il personale sanitario si è occupato della coppia di anziani che dopo le prime cure del caso è stata portata al pronto soccorso per accertamenti.

Raccogliendo le testimonianze delle persone coinvolte gli agenti hanno scoperto che tutto è partito con una brusca frenata da parte della Mitsubishi per evitare un bimbo che all’improvviso si è messo a correre passando sulle strisce pedonali. Il conducente dell’Audi residente in città è rimasto illeso.

