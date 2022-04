x x

CISLAGO – Riportiamo un comunicato dell’Amministrazione comunale relativo all’incontro che si terrà giovedì 7 aprile alle ore 21, con Giovanni Benzi, scrittore ed ex libraio, in occasione dell’uscita del suo nuovo romanzo “Libreria, il sussulto dell’indipendenza”

L’evento si svolgerà in biblioteca comunale e nel rispetto delle norme anticovid, saranno necessari Green pass rafforzato e mascherina ffp2.

Giovedì 7 Aprile alle ore 21, presso la Biblioteca di Cislago, incontro con l’autore Giovanni Benzi e presentazione del libro “Libréria, il sussulto dell’indipendenza”. Ex libraio e autore di diversi romanzi, Giovanni Benzi da più di vent’anni è promotore della lettura e docente di scrittura creativa presso scuole e biblioteche. Ingresso libero, nel rispetto delle normative anti covid in vigore.

(foto: biblioteca Cislago)

05042022