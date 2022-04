x x

UBOLDO – Si terrà il prossimo sabato 30 aprile il concerto in memoria di Sergio Zampetti, noto flautista del Duo Zampetti fondato con il fratello Claudio Zampetti, pianista e compositore. Ad ospitare l’evento, la Casa dei Talenti di Uboldo, in via per Origgio, alle 21, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, come previsto dalle norme anti-contagio.

L’evento, organizzato da Officine Musicali con il patrocinio del Comune di Uboldo e inserito nella rassegna “Incontrarti”, titola “Ricordando Sergio Zampetti”: sul palco durante la serata ci sarà lo stesso Claudio Zampettil al pianoforte, insieme alla flautista Nadia Ferrnati; insieme suoneranno musiche dello stesso Sergio Zampetti o di autori a lui cari.

Sergio Zampetti fu un artista conosciuto a livello internazionale: diplomato al conservatorio di Como, si dedicò prima all’attività orchestrale, poi alla carriera didattica e da solista. Tra i numerosi successi, si ricordano le sue esibizioni nei maggiori teatri italiani e esteri, tra cui Carnegie Hall a New York, Hermann Hesse Gymnasium di Calw, Teatro Monplaisir di Lione, Teatro di Strasburgo, Komaba Eminence Hall e Bunka Kaikan di Tokyo, Sala Verdi del Conservatorio di Milano.

Nadia Ferranti è, invece, una giovanissima flautista: classe 1992, frequenta il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Non mancano i traguardi nonostante la giovane età: vincitrice di una borsa di studio dalla Fondazione Pini di Milano, nel 2017 svolge uno stage di ricerca presso l’Opera House di San Francisco, volto ad analizzare le iniziative educative per la diffusione dell’opera lirica. Oggi fa parte di un duo con la pianista Chiara Casara e frequenta il biennio di musica da camera presso il Conservatorio Verdi di Milano, a cui affianca l’attività concertistica all’insegnamento presso scuole di differente ordine e grado.

Claudio Zampetti si è diplomato in Pianoforte presso il conservatorio di Milano con Leonardo Leonardi, per poi conseguire il diploma in Composizione presso il conservatorio di Como. Ha intrapreso una brillante carriera pianistica, sia come solista, sia in varie formazioni cameristiche. Privilegiato è stato il sodalizio artistico con il fratello Sergio, flautista, col quale ha tenuto numerosi concerti in Italia, Francia, Svizzera, Germania, Polonia, Turchia e Stati Uniti.