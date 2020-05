Il concerto di primavera è su Radiorizzonti

SARONNO – Nonostante diverse variazioni la programmazione di Radiorizzonti non si ferma qui. Anche in questa settimana sono in programma trasmissioni di ogni genere per farvi restare sempre aggiornati su ciò che accade in città e non solo. L’appuntamento della settimana è fissato per Domenica 17 Maggio, alle 16.30, con il Concerto di Primavera. Sarà tenuto da Claudio Zampetti che si esibirà al pianoforte con brani di Schumann e Liszt. Il concerto sarà anche ascoltabile sui canali dell’emittente radiofonica, sul canale Youtube di Officine Musicali e sul loro sito: www.officine-musicali.it . A fare da sfondo a questo importante appuntamento Martedì 12 maggio, alle 9.30, all’interno del programma “Buona Giornata”, condotto da Gianna Branca, Iaia Barzani intervista la direttrice del museo Castello Sforzesco di Milano Teresa Fiorio, per parlarci della Pietà di Michelangelo. A seguire alle 10.29, con replica alle 19.18 Gigi Volpi “ospiterà” telefonicamente Daiana Maselli, che parlerà della forza della parola, Anna Tunesi, con come argomento “un po’ di dialetto non guasta”, Giuseppe Uboldi con “un aiuto dalla filosofia” e Paolo Pignattelli con alcune notizie da Unitre Saronno. Il giorno seguente, Mercoledì 13 maggio, alle 11.03, con replica alle 19.51, Iaia Barzani intervista Luca Carminati: presidente del festival delle lettere. E per terminare il mercoledì alle ore 21.30, “Quattro chiacchiere in famiglia – istruzioni per l’uso in questi tempi di attesa”, a cura del vicesindaco di Saronno, Pierangela Vanzulli. Il giorno seguente. E per terminare una settimana ricca di ospiti ed appuntamenti, sabato alle 10.29, con replica alle 19.18, con “Dalla parte del cittadino” a cura di Gianni Branca, questa settimana gli ospiti sono Paolo Riva e Alfonso Indelicato, consiglieri comunali di opposizione.

Ogni giorno dalle 10.03 vi aspetta il consueto appuntamento delle news locali con Sara Giudici, direttrice de “Ilsaronno.it”.

Martedì 12 maggio – Alle 9.30 all’interno del “Buona Giornata” condotto da Gianni Branca, Iaia Barzani intervista la direttrice del museo Castello Sforzesco di Milano, Teresa Fiorio, per parlarci della Pietà di Michelangelo e Maria Grazia darà consigli di giardinaggio. Dopodichè alle 10.29, con replica alle 19.18, Gigi Volpi “ospiterà” telefonicamente una nutrita delegazione di Unitre Saronno: Daiana Maselli, che parlerà della forza della parola, Anna Tunesi, con come argomento “un po’ di dialetto non guasta”, Giuseppe Uboldi con “un aiuto dalla filosofia” e Paolo Pignattelli con alcune notizie da Unitre Saronno. Alle 11.29, con replica alle 21, invece l’appuntamento con Don Tino Rolfi e “La piccola storia della Madonna di Fatima”, in occasione della ricorrenza delle apparizioni di Fatima. E per finire la giornata, alle 21.30, tutti sintonizzati assieme a Damiano Caron e Sara Giudici, con la regia di Alberto Macente, e “Lifestyle, stili di vita”. Mercoledì 13 maggio – Alle 10.29, con replica alle 19.18, Gianni Branca e Anna Tunesi propongono la trasmissione “Dai cunta su”: 15 minuti di divertimento in dialetto milanese. Dopodichè alle 11.03, con replica alle 19.51, Iaia Barzani Luca Carminati, presidente del festival delle lettere. Successivamente, alle 11.29, con replica alle 21, l’appuntamento giornaliero di Don Tino Rolfi. E per finire alle ore 21.30, “Quattro chiacchiere in famiglia – istruzioni per l’uso in questi tempi di attesa”, a cura di Pierangela Vanzulli vicesindaco di Saronno in diretta con professionisti che possano dare dei consigli utili.

Giovedì 14 maggio – Alle 9.30, all’interno del “Buona Giornata” condotto da Gianni Branca, intervista telefonica a Teresa Santinelli. Dopodichè alle 10.29, con replica alle 19.18, la replica del giorno prima di “Quattro chiacchiere in famiglia – istruzioni per l’uso in questi tempi di attesa”, a cura di Pierangela Vanzulli vicesindaco di Saronno in diretta con professionisti che possano dare dei consigli utili”. E per finire il giovedì, alle 11.29 sempre Don Tino Rolfi con “La piccola storia della Madonna di Fatima”. Venerdì 15 maggio – Alle 9.30, per iniziare la giornata, all’interno del programma “Buona Giornata”, la nutrizionista Silvia Ambrogio ci illustrerà su come gestire la dieta, la cucina, la spesa, in questo momento particolare. Conduce in studio Gigi Volpi. Dopodichè alle ore 11.03, con replica alle 19.51, “Scuola di digitale” a cura di Elena Cilento e Fabrizio Reina. Argomento della puntata: “Quanto è veloce la mia connessione internet?”. Anche in streaming al sito della emittente. E per finire alle 11.29, con replica alle 21.00, ci sarà l’appuntamento settimanale con “Il vangelo della domenica” con Don Federico Bareggi, a seguire “Popoli”, notizie dal mondo che gli altri non raccontano condotto da Igea.

Sabato 16 maggio – Per iniziare la giornata alle 9.30, all’interno del programma “Buona Giornata”, “ospite” telefonico di Gigi Volpi, Laura Aceto, con alcune notizie dal mondo. Alle 10.29, con replica alle 19.18, il consueto appuntamento con “Dalla parte del cittadino” a cura di Gianni Branca, con come ospiti questa volta i due consiglieri d’opposizione, Paolo Riva ed Alfonso Indelicato. E per finire il sabato, alle 11.29, con replica alle 21, “Nel blu dipinto di blu”, programma musicale a cura di Massimo Tallarini.

Domenica 17 maggio –Per iniziare la giornata alle per iniziare la giornata alle 8.57 andrà in onda “Parole in versi” a cura di Marisa Colmegna. Alle 11.30, con replica alle 21, va in onda il programma “Radiorizzonti express, Pussée che fatt speteguless” fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. Ed infine l’appuntamento della settimana alle ore 16.30, sui canali dell’emittente radiofonica, sul sito e sul canale Youtube di Officine Musicali, “Concerto di Primavera”, sarà tenuto da Claudio Zampetti che si esibirà al pianoforte con brani di Schumann e Liszt.

Lunedì 18 maggio – Per iniziare la giornata alle 9.30, appuntamento con il Prevosto di Saronno, Don Armando Cattaneo, a cura di Carlo Legnani. Alle 10.29, “ospite” telefonico di Gigi Volpi la psicologa Alessandra Capra. Per finire alle 11.29, con replica alle 21, Carla e Niva propongono “L’ABC delle erbe e le loro virtù”.

A seguito del CoronaVirus i programmi in diretta potrebbero subire variazioni non dipendenti dall’emittente.