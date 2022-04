x x

SARONNO – E’ stato l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Maria Pozzoli a spiegare ai saronnesi cosa sta facendo l’Amministrazione comunale per far fronte al degrado di Palazzo Visconti.

Le informazioni sono arrivate nel corso dell’ultimo incontro dell’Amministrazione coi cittadini organizzato giovedì sera in Villa Gianetti. E qui sono stati proprio i saronnesi a chiedere all’Amministrazione su cosa stesse facendo per tutelare Palazzo Visconti dove, nelle ultime settimane, si sono registrati tentativi di effrazione come raccontano le porte sfondate a cui si aggiungo le finestre aperte a causa di cedimenti negli infissi decisamente provati dal tempo.

A rendere noto il problema era stato proprio ilSaronno che lunedì ha dato voce alle segnalazione dei residenti del quartiere e dei saronnesi che si trovano a passare davanti all’edificio civile più antico di Saronno e che non vedevano miglioramente malgrado le diverse segnalazioni effettuate in Municipio e sull’app Municipium.

“Palazzo Visconti è nel cuore di quest’Amministrazione che si è già aggiudicata 500 mila euro per la sistemazione del cortile – ha spiegato l’assessore Pozzoli – ovviamente per la riqualificazione del palazzo saranno necessari fondi e un progetto ad hoc. Saputo dei problemi con porte e finestra abbiamo fatto un sopralluogo ad inizio settimana”.

L’assessore ha così concluso spiegando che per le finestre “c’è stato un primo intervento di ripristino” e per gli altri danni alle porte del piano terra sono stati avviati i lavori di sistemazione

