SARONNO – E’ tornato l’entusiamo a Saronno per il Fbc Saronno: i buoni risultati delle ultime giornate nel campionato di Promozione hanno spinto in tanto allo stadio per la partitissima odierna, da zona playoff, con il Morazzone, e gli ultras del Fronte ribelle hanno organizzato prima del match un colorato e rumoroso corteo dall’area del parcheggio di via Parini sino al centro sportivo: un centinaio i presenti, anche tanti tifosi dei tempi gloriosi della serie C del Saronno. Poi è arrivata rocambolesca sconfitta ma il tifo dagli spalti non è mai mancato: al “Colombo Gianetti” è stata una vera festa dello sport, in attesa del prossimo appuntamento.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play dell’incontro, l’intervista all’allenatore ospite Giorgio Dossena, ed un servizio di una curiosità, riguardante la maglia indossata oggi dai saronnesi all’ingresso in campo. E l’intervista all’attaccante saronnese Orazio Iacovelli. E la fotogallery del match.

