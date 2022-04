x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Obiettivo Saronno sulle dimissioni del presidente Focris Tommaso Mascarello.

“In virtù della decisione del Sindaco Augusto Airoldi di revocare, il 13 gennaio scorso, le deleghe all’ex assessore ai Lavori Pubblici, Decoro Urbano e Innovazione Tecnologica Novella Ciceroni per motivi esclusivamente di carattere politico, anche l’ultima carica di Obiettivo Saronno, la presidenza della Casa di riposo Focris, è stata restituita al Sindaco in queste ore. Ciò trova motivazione nel fatto che non è più garantito il rapporto di fiducia e trasparenza tra le parti, condizione necessaria per lavorare nella direzione di offrire un servizio con la S maiuscola ai nostri anziani.

A gennaio il presidente Tommaso Mascarello aveva deciso, in coscienza, di prendersi il tempo necessario per organizzare le attività in modo da permettere un dignitoso passaggio di consegne, nel rispetto degli ospiti della struttura, dimostrando così un grande senso di responsabilità che contraddistingue tutti coloro che Obiettivo Saronno rappresenta. Ringraziamo di cuore Tommaso per il lavoro svolto, in questo anno intenso di sfide, con infinita passione e dedizione, auspicando che il Sindaco, o la persona che verrà delegata, possa continuare il percorso positivo impostato da Mascarello insieme al consiglio di amministrazione di Focris.

Con questo ultimo atto Obiettivo Saronno conferma la volontà di non ricoprire posizioni istituzionali se non vi sono le condizioni necessarie per lavorare per il bene delle persone e del territorio. Su questo aspetto, a breve ci saranno importanti novità che offriranno possibilità concrete ai numerosi cittadini, che continuano a sostenerci e che credono nel nostro operato, di essere sempre più Protagonisti del progetto di rinascita e rivitalizzazione della nostra Città che, siamo convinti, essere ormai pronto a realizzarsi.

