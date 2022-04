x x

SARONNO – E’ stato un lunedì mattina decisamente diverso quello dei 120 studenti che ieri hanno partecipato, nell’ambito del progetto Progetto ChieseAperte finanziato da Fondazione comunitaria del Varesotto e organizzato dall’associazione Cantastorie, ad un’intensa visita dalla città lungo l’asse delle tre chiese.

Gli studenti, poi divisi in gruppi, sono partiti dalle 9,30 in Prepositurale e guidati dal personale di Cantastorie hanno scoperto le ricchezze artistiche e architettoniche degli edifici di culto saronnesi oltre che la loro storia e la loro spiritualità.

Un tour che sarà riproposto anche oggi fino a comprendere complessivamente 120 studenti ossia le classi prime e seconde Ipssas e liceo dell’istituto Orsoline di via San Giuseppe.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn