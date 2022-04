x x

SARONNO – La notizia più lette ieri è stata sicuramente quella del pic nic con barbecue abusivo in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto interrotto dalla polizia locale.

Ha suscitato molto clamore in città la decisione dell’Amministrazione, annunciato dall’assessore Franco Casali di eliminare i prunus, e la loro spettacolare fuioritura rosa, a favore di ligusti in piazzetta della Croce.

Oggi per rilievi in viale Lazzaroni: senso unico alternato.

Nuovo direttivo per il commissario di Forza Italia Maria Assunta Miglino.

Dimissioni Focris: Obiettivo Saronno fa chiarezza

