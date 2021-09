Saronno, galà dell’hub vaccinale: gli highlights, quello che serve sapere, i numeri e le foto

SARONNO – Ieri sera si è tenuto il Galà organizzato da Medici Insubria e dall’Amministrazione comunale per ringraziare quanti hanno lavorato all’hub vaccinale ex Pizzigoni di Saronno.

I PRESENTI

Nessuno ha voluto mancare erano presenti Letizia Moratti, vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, coordinatore della Campagna vaccinale anti-covid Lombardia, Emanuele Monti, presidente III Commissione permanente Sanità e politiche sociali, il deputato Gianfranco Librandi, il consigliere regionale Samuele Astuti, Lucas Maria Gutierrez, direttore generale Ats Insubria, Gianni Martino Clerici, presidente del consiglio di amministrazione Medici Insubria, Emanuele Monti, responsabile del centro vaccinale, Augusto Airoldi, sindaco di Saronno (con gli assessori Ciceroni, Casali, Pagani, Musarò e Merlotti) e il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli. Presenti anche diversi sindaci dei comuni che fanno riferimento all’hub (Gerenzano, Solaro, Caronno Pertusella, Turate e Rovello Porro). Tanti anche i volti noti tra gli oltre 200 addetti ai lavori presenti dai medici che hanno collaborato per le vaccinazioni (tra cui l’ostacolista Lorenzo Perini e l’ex sindaco Luciano Porro), alle infermiere dell’ospedale di Saronno, dai volontari di Croce Rossa Saronno, Protezione civile, Anc e alpini.

L’EVENTO

Il Galà si è aperto con un giro della struttura dell’ex Pizzigoni per le autorità presenti. A riassumere l’attività del centro nella palestra dell’ex Pizzigoni il responsabile del centro Emanuele Monti. Quindi nel prato i discorsi ufficiali seguiti dalla consegna di un riconoscimento a chi ha operato nella struttura e da un momento conviviale.

I DISCORSI

L’assessore Moratti ringraziando tutte le persone che si sono impegnate nell’hub ha sottolineato come “il lavoro di squadra fatto in questra struttura possa essere un esempio per tutti per i grandi risultati che si possono raggiungere”. Non ha mancato di rimarcare la disponibilità a dialogare con il territorio con un chiarito riferimento all’ospedale di Saronno su cui ha chiesto passi avanti anche il sindaco Augusto Airoldi. L’appello più intenso è arrivato dal deputato Gianfranco Librandi che con una buona dose di pragmatismo e attenzione per il territorio (“stasera sono qui come cittadino e come imprenditore” ha esordito) ha dedicato un plauso dell’hub (“dove sono stato vaccinato”) rimarcando come il rilancio dell’ospedale di Saronno sia “un progetto di primaria importanza che dobbiamo portare a termine”.

I NUMERI

In 150 giorni all’hub vaccinale ci sono state: 67.800 vaccinazioni eseguite a 36.500 persone vaccinate con ciclo vaccinale completo. Hanno operato 60 Medici di Medicina Generale, 17 Medici Volontari, 19 Infermiere dell’Ospedale di Saronno, 13 Amministrativi coinvolti, 100 Volontari delle varie associazioni. Per dare un’idea della mole di lavoro basti ricordare le 5200 ore di personale amministrativo, le 1300 ore di personale infermieristico, le 5200 ore di personale medico, le 8400 ore di personale volontario. Il 62% della popolazione vaccinata all’Hub di Saronno proviene da Ats Insubria, il 24% da Ats Città Metropolitana e il 13% da Ats Brianza.

CURIOSITA’

Durante la visita all’interno della struttura è stato donato all’assessore Letizia Moratti un’immagine del concerto degli angeli del santuario della Beata Vergine dei miracoli che fin dal primo giorno accompagnano i visitatori all’interno della struttura. L’applauso più lungo e caldo è arrivato per l’ultimo riconoscimento quello dei due responsabili che hanno gestito la struttura con Emanuele Monti. Tra le pergamene consegnate anche quella all’agente della polizia locale Roma “che ha portato tutte le dosi somministrate all’hub di Saronno”. Letteralmente circondato dall’affetto dei volontari Guido Bertolaso che non si è sottratto a selfie e foto ricordo. Appena Moratti è arrivata a Saronno le è stato consegnato un appello per la riforma della sanità.

FUTURO

Da Moratti al sindaco Airoldi passando per Emanuele Monti responsabile dell’hub il riferimento alla terza dose e alla disponibilità della struttura di Saronno a svolgere anche questo compiti è stato rimarcato più volte.