SARONNO – Un intenso confronto tra le parti che non hanno lesinato affondi ma che si sono resi disponibili ad un incontro tra il sindaco Augusto Airoldi, il direttore dell’azienda ospedaliera Eugenio Porfido con i consiglieri regionali Emanuele Monti e Samuele Astuti.

Ed in effetti era proprio questo che l’obiettivo di Radiorizzonti, la radio comunitaria saronnese con sede in piazza Libertà che ieri sera per capire cosa serve all’ospedale di Saronno ha messo intorno al tavolo tutti i protagonisti (Augusto Airoldi (sindaco), Eugenio Porfido (Ats Insubria), Emanuele Monti (presidente della commissione sanità regione Lombardia), Samuele Astuti (consigliere Pd regione Lombardia), Massimo Beneggi (portavoce del comitato per la salvaguardia dell’ospedale), Roberto Guaglianone (portavoce della Società della cura)).

Non a caso dopo la parte introduttiva dedicata alla riforma sanitaria si è entrata nel vivo parlando della situazione dell’ospedale di piazzale Borella. (qui la diretta della serata de ilSaronno)

Il direttore dell’azienda ospedaliera Eugenio Porfido ha parlato delle difficoltà sul fronte della carenza del personale che Saronno condivide con tutti i presidi. Emanuele Monti ha ricordato gli investimenti e i passi avanti fatti anche dopo il covid come l’arrivo di nuovi primari (a partire da quello del pronto soccorso) mentre Samuele Astuti ha parlato, come Guaglianone e Beneggi, dei reparti chiusi e delle specialità persi.

Gli animi si sono scaldati quando il sindaco Augusto Airoldi (dopo una boutade su una possibile chiusura notturna del pronto soccorso bollata dal direttore Porfido come voce di corridoio priva di fondamento) con impegnativa alla mano ha parlato dei tempi d’attesa, citando il caso di un conoscente che per un ecocardiogramma all’ospedale di Saronno avrebbe avuto un appuntamento a febbraio ’23. Dura la risposta di Monti che, dopo un consiglio specifico al paziente saronnese, ha replicato ad Airoldi che parlava delle due lettere dei sindaci mandate alla Regione “senza avere risposta” e dell’audizione in cui è stato protagonista: “Sindaco, in due anni due lettere e un’audizione sono un po’ poco. I sindaci di Busto e Gallarate hanno presentato un progetto, che abbiamo finanziato, e sono stati protagonisti di diversi incontri”. Immediata la difesa di Astuti che ha dato vita ad un vivace botta e risposta.

Tornando ai temi concreti la serata è stata l’occasione per rimarcare le richieste di Saronno e del suo bacino per un ospedale di primo livello ma anche l’impegno con il lavoro del Comitato per la salvsaguardia dell’ospedale e quello della Società della cura all’opera anche sul fronte di un percorso partecipato per le case di comunità.

Si è parlato dei reparti spariti, auspicandone un ritorno ora che l’emergenza covid sta allentando la morsa sui presidi, Monti ha rilanciato il tema dell’ospedale della necessità di un ripensamento dell’ospedale di Saronno nell’Asst Valle Olona: “Questa potrebbe non essere la posizione migliore per la distanza geografica tra i presidi. Forse è il caso di pensare ad un nuovo azzonamento magari declinato come una collaborazione con ospedali e Asst più vicini e con il polo universitario di Milano”.

Astuti che si è reso disponibile ad un percorso con la Società della cura per delineare un piano di rilancio del presidio, aggiornando dal post pandemia (nuova versione di quello da 50 milioni di euro presentato nel 2018).

Da tutti è stata rimarcata la centralità di Saronno per i servizi sanitari e l’importanza per la città, il comprensorio e il territorio di avere un ospedale di primo livello concetto ben riassunto da Massimo Beneggi che ha chiesto un’attenzione per l’ospedale considerandolo come centro di un comprensorio e non nei semplici confini provinciali.

“Sono consapevole della centralità di Saronno – ha concluso Monti – ed anche per questo ho insistito perchè le nuove case di comunità in arrivo per il comprensorio fossero entrambe a Saronno“.

Sul sito di Radiorizzonti è disponibile il podcast della serata

