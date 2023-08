x x

SARONNO – Produzione di uva e vino azzerata per il 2024. Le grandinate che hanno sferzato Saronno e il Saronnese hanno lasciato il segno anche sulla vigna della Cassina Ferrara quella curata dal Consorio Parco Lura realizzata davanti alla Cascina Paiosa in via Trento.

Quest’anno avrebbe dovuto essere realizzata la prima vendemmia ma non sarà così. L’agronomo del parco che negli ultimi giorni ha controllato alberi ed essenze del parco per controllare la situazione e la sicurezza delle aree verdi del parco ha effettuato un sopralluogo che nella vigna con risultati desolanti.

“Le grandinate hanno causato enormi danni al vigneto di Cascina Vigna – confermano dal parco – le viti sono state defogliate in modo evidente e molte delle foglie rimaste sono, in vario modo, lacerate o bucate. Gli acini sono stati in parte distrutti dalla grandine ed in larghissima misura sono seccati a causa del danneggiamento del graspo. Il danno maggiore l’hanno subito i tralci fortemente lesionati e scortecciati dai chicchi di grandine”.

Pesanti le conseguenze di questi danneggiamenti: “La produzione di uva e quindi del vino è stata azzerata per l’anno 2024 e non solo gli effetti negativi potrebbero farsi sentire per più anni”.

—-

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione