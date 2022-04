x x

SARONNO – Parte oggi la seconda edizione saronnese dell’Itf senior tour Tci led comunication organizzato con il patrocinio dell’Amministrazione comunale dallo Sporting Club di via Lorca. Ogni giorno, fino all’8 maggio, si sfideranno atleti in singolo, doppo maschile e femminile e misto con atleti dai 30 agli 80 anni.

“E’ una grande soddisfazione per noi – ha spiegato ieri il deus ex machina della manifestazione Antonio Altobelli davanti ad un parterre di sponsor ed autorità – l’anno scorso era già stato un successo per il gran numero di partecipanti che hanno voluto essere presenti malgrado la pandemia anche grazie alla grande attenzione per la sicurezza. Quest’anno grazie all’allentamento delle norme anticovid ci saranno anche atleti stranieri che arrivano da Olanda, Francia, Israele, Svizzera e Germania”. Complessivamente ci saranno più di 400 atleti ospitati a Saronno seguiti in tutta la loro permanenza da un’organizzazione perfetta e già in passato ha dimostrato di sapere gestire grandi eventi.

Alla presentazione anche l’assessore allo Sport Gabriele Musarò che ha posto l’accento “sulla costanza e la tenacia del mondo Sporting nel promuovere, anche con l’aiuto degli sponsor, grandi eventi che poi sono un momento essenziale per la vita cittadina anche sul fronte della visibilità dell’inclusività di Saronno”.

