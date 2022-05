x x

SARONNO – Sono tanti i saronnesi che ieri mattina hanno seguito le operazioni di soccorso ad un 70enne che ha avuto un attacco cardiaco in centro.

Abbandonata alle porte del parco Groane, l’auto della fuga con inseguimento tra Cogliate e Ceriano.

Parole dure del sindaco Augusto Airoldi per la mozione di sfiducia al presidente Gilli.

Tre ragazzi trovati in possesso di sostanza stupefacente dall’unità cinofila a Caronno.

Marciapiedi: i prossimi cantieri in città e le segnalazioni arrivati dai lettori de ilSaronno.

Rovello in lutto per la scomparsa dell’ex sindaco Luigia Alberio.

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn