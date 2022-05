Giovane e senzatetto, dorme sotto il portici di Saronno: “Aiutiamolo!”

SARONNO – Giovane e italiano, attorno ai trent’anni, la scorsa notte fra qualche coperta e con un vecchio cuscino dormiva sotto il portico dei condomini di via Leonardo da Vinci a Saronno: si tratta del ragazzo, un senza tetto, per il quale si sono mobilitati già parecchi cittadini e che è stato anche contattato da associazioni caritatevoli disposte a dargli una mano. Si trattebbe della stessa persona già vista dormire all’addiaccio in altre zone della città, anche durante i mesi invernali.

La vicenda è tornata al centro dell’attenzione dopo un post sui social, con tantissimi commenti, e la speranza che si riesca a trovare il modo giusto per aiutarlo.

(foto archivio: senza tetto nel centralissimo corso Italia di Saronno)

