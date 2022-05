x x

SARONNO – La notizia più cliccata di oggi su ilSaronno è quella dell’incidente avvenuto ieri mattina al quartiere Prealpi dove sono state investite due studentesse.

Dal Pnrr oltre 2 milioni di euro per il settore sociale di Saronno.

Casetta dell’acqua: degrado senza fine ormai ridotta ad un maxi cestino.

Cantieri per la fibra Tim in tutta la città.

Insolito furto a Caronno, il ladro prende una bici ma… ne lascia un’altra (ovviamente rubata anche questa).

Un anno di Local Express: ecco il nuovo sito e Localmag.

