x x

SARONNO – Quella di ieri, giovedì 12 maggio, è stata una giornata nera sulle strade saronnesi se si pensa che in poche ore sono stati ben tre i pedoni investiti. La giornata, che si è aperta con l’incidente che ha visto protagoniste due studentesse, colpite da un’auto davanti all’istituto Prealpi ha visto un secondo incidente con coinvolto un pedone poche ore più tardi.

Il secondo incidente è avvenuto poco prima delle 10 in viale Rimembranze. Qui a essere investito da una Volkswagen Polo è stato un 55enne. L'uomo non ha perso conoscenza ma l'impatto con l'asfalto è stato violento. E' stato portato in codice giallo all'ospedale di Saronno. Anche in questo caso per ricostruire la dinamica del sinistro e cercare di ridurre l'impatto sulla viabilità cittadina è intervenuta la polizia locale che ha deviato il traffico, effettuato i rilievi del caso e raccolto le testimonianze dei presenti. --- È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno. Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on" Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn