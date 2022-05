x x

SARONNO – Lunedì all’insegna di code e rallentamenti per la circolazione saronnese. Stamattina alle 8,15 un furgone si è fermato nel sottopassaggio di via Primo Maggio.

Un guasto tecnico che ha provocato code e rallentamenti in entrambe le direzioni con lunghe code verso Uboldo e Gerenzano sia verso il centro della città del amaretti. Il conducente si è subito mobilitato per far spostare il mezzo ed è stata allertata anche la polizia locale. Gli agenti si sono subito presentati sul posto e stanno cercando di ridurre i disagi e i rallentamenti deviando il traffico.

